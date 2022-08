Czekali na to trzy lata. Szykuje się wielkie święto

Zanim jednak oczy całego świata zostaną skierowane na Walię, w Polsce czekają nas interesujące spotkania ligowe. Już dziś w Krośnie w ramach rewanżowego starcia ćwierćfinałowego eWinner 1. Ligi Cellfast Wilki podejmą skazywane na pożarcie Trans MF Landshut Devils. Niemcy po porażce na własnym torze do naszego kraju przyjadą po to, by zakończyć z twarzą udane dla nich rozgrywki, choć niestety będzie im ciężko wywinąć się od pogromu. Zdecydowanie ciekawiej powinno być w Bydgoszczy, gdzie Abramczyk Polonia musi odrabiać stratę z pierwszego meczu i wciąż nie wiadomo jak wygląda sprawa z kontuzjowanym Wiktorem Przyjemskim. Walka do ostatniego biegu? Bierzemy to w ciemno!