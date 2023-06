Duża różnica zdań! Tak wytypowali

Zooleszcz GKM Grudziądz - Platinum Motor Lublin

Andrzej Kuźbicki: To jest pewne, że Motor Lublin wygra w Grudziądzu. Kluczową postacią meczu powinien być Bartosz Zmarzlik. On zna ten tor i uważam, że najlepiej się zaprezentuje. Nie ma co ukrywać i trzeba powiedzieć wprost, że GKM ma na ten moment słaby personalnie skład, zresztą podobnie, jak i Unia Leszno. Te drużyny mają zbyt słabą kadrę, by rywalizować z takimi potentatami, jak Lublin i Wrocław. Tym bardziej, że Nicki Pedersen zachowuje się słabo, a jeździ obecnie jeszcze gorzej. Gdyby jednak Duńczyk pojechał na swoim poziomie, może zmotywować pozostałych i razem, z Maxem Fricke’em poprowadzić GKM do walki.

Typuję: 40:50

Najlepiej punktujący zawodnik: Bartosz Zmarzlik

Dariusz Ostafiński: GKM postawił się Sparcie, więc zakładam, że z Motorem będzie podobnie. Solidnie punktujący w Grudziądzu Nicki Pedersen, do tego coraz lepszy Max Fricke, solidny Wadim Tarasienko i mający swoje przebłyski juniorzy, to już jest całkiem niezła baza. A jeśli inni coś dorzucą, a wierzę, że tak będzie, to zrobi się gorąco. Gwiazdy Motoru będą się musiały uwijać jak w ukropie, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Przesądzi błysk geniuszu Bartosza Zmarzlika, który nie da się minąć na kresce tak, jak to miało miejsce w Toruniu.

Typuję: 43:47

Najlepiej punktujący zawodnik: Bartosz Zmarzlik

Rozmowa Interii. Nowa twarz w Wilkach. Co z innymi pracownikami? / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Fogo Unia Leszno - Ebut.pl Stal Gorzów

Andrzej Kuźbicki: To będzie bardzo wyrównany mecz. Wiadomo co się stało w Gorzowie. Leszno ma nóż na gardle. Nie ma co się spodziewać powtórki wyniku z Gorzowa. Mecz w Lesznie będzie oscylował wokół remisu, a Unię znów poprowadzi Kołodziej, który będzie zawodnikiem spotkania. Po stronie Stali warto pamiętać, że Martin Vaculik lubi ścigać się przy ul. Strzeleckiej. Leszno zrobi wszystko, by wygrać, a Gorzów wszystko, by nie przegrać. Nie wiemy, czy pojedzie Grzegorz Zengota, a przede wszystkim nie wiemy, jak pojedzie. Na pewno musi się odbudować Jaimon Lidsey, a Bartosz Smektała powinien zaliczyć lepszy mecz, niż w Gorzowie.

Typuję: 45:45

Najlepiej punktujący zawodnik: Janusz Kołodziej

Dariusz Ostafiński: Unia jeszcze przed sezonem była drużyną jednego zawodnika. Teraz jest nią jeszcze bardziej. Kołodziej zdobywa punkty i służy radą innym. Jest alfą i omegą. Jednak sam Kołodziej meczu nie wygra, a Unia jest tak rozbita, że 40 punktów, choć to mecz domowy, będzie wielkim sukcesem. To się jednak może udać, o ile Bartosz Smektała, Jaimon Lidsey i Damian Ratajczak dołożą po 8-9 punktów. Wariantu pesymistycznego, czyli demolki Unii, nie przewiduję. I to pomimo tego, że Stal w Lesznie uwielbia jeździć.

Typuję: 40:50

Najlepiej punktujący zawodnik: Janusz Kołodziej

Janusz Kołodziej / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan