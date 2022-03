Dream team jeszcze się wzmocni?

Piotr Kaczorek Żużel

Już po listopadowym okienku transferowym SpecHouse PSŻ Poznań był wymieniany w gronie faworytów do awansu do eWinner 1. Ligi. Po ostatnich ruchach, czyli sprowadzeniu Rune Holty i Francisa Gustsa, zaczęto mówić o poznańskiej drużynie, jako o dream teamie i to nawet pomimo straty Aleksandra Łoktajewa. Okazuje się, że pomimo tego, że poznaniacy już teraz wyglądają na papierze bardzo mocno, być może pozyskają kolejnych mocnych zawodników.

Zdjęcie Damian Ratajczak i Mariusz Szmanda / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan