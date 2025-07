Kibice Pogoni czekali na tego gola. Nowy obrońca strzela, fani eksplodowali

Goście nie cieszyli się jednak zbyt długo z prowadzenia, bowiem już po kwadransie gry, na stadionie w Szczecinie wybuchł szał radości. Wszystko za sprawą Mariana Huja . Portugalsko-rumuński obrońca doprowadził do wyrównania, strzelając bramkę głową, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Jeszcze przed pierwszym meczem w sezonie, kiedy Marian Huja dołączył do Pogoni, wiele mówiło się o jego narodowości i o tym, że jego nazwisko wymienia się zupełnie inaczej, niż wskazuje na to polski odpowiednik tego słowa. Kibice zgromadzeni w Szczecinie postanowili głośnymi okrzykami celebrować bramkę, wykrzykując nazwisko strzelca bramki - oczywiście wymawiając je po polsku. To odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych.