Wspaniały dzień na uniwersjadzie. Kolejne dwa medale dla Polski

Kolejne medale dla Polski na Uniwersajdzie! Złoto i srebro

- Dzisiaj był strasznie zakręcony dzień, że tak powiem. Nie dość, że pogoda gorsza niż ostatnio, to poczucie też troszkę gorsze, bo tych startów się nagromadziło, więc zmęczenie już troszkę wchodzi. Dzisiaj czułam, że już nie jestem w takiej formie jak w sprincie, ale starałam się robić wszystko co mogę na strzelnicy. Wyszło tak, jak chciałam i zachowałam pierwsze miejsce. To był mój ostatni start na uniwersjadzie w tym roku, bo we wtorek wyjeżdżamy na Mistrzostwa Europy. Te dwa złote medale to spełnienie marzeń, bo po uniwersjadzie w Lake Placid brakowało mi złota - mówiła Skrobiszewska cytowana przez Media AZS.