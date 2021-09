"Hubert Hurkacz dyskretny, ale zabójczy"

Tenis

Znany hiszpański blog tenisowy pokusił się scharakteryzowanie stylu polskiego tenisisty Huberta Hurkacza. PuntodeBreak.com zastanawia się, na co stać "Hubiego" w najbliższej przyszłości w rywalizacji w ATP. Porównują go też do Tomaša Berdycha.

Hubert Hurkacz: Jestem przeszczęśliwy. Atmosfera była wyjątkowa.