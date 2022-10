Hubert Hurkacz dalej od Mastersa

To obecnie najważniejszy ranking w cyklu ATP - ATP Singles Race to Turin. Uwzględnia wyniki tylko z tego roku i jest podstawą do kwalifikacji do występu w turnieju najlepszych ośmiu zawodników sezonu Nitto ATP Finals. Masters odbędzie się w dniach 13 - 20 listopada w Pala Alpitour w Turynie.

Niesamowity wyczyn Djokovicia

Po zakończeniu turniejów w Astanie i Tokio znany jest kolejny uczestnik ATP Finals. To Novak Djoković. Serb, który wygrał w Kazachstanie, a wcześniej w Izraelu, ma zapewniony udział w Mastersie, choć w rankingu Race zajmuje dopiero 10. miejsce, tuż za Hubertem Hurkaczem.



Djoković spełnia jednak inny warunek kwalifikacji do ostatniego turnieju ATP w roku. Wygrał turniej Wielkiego Szlema (Wimbledon) i jest w pierwszej 20-tce rankingu ATP. Bez względu na wyniki ostatnich turniejów ATP utrzyma pozycję w top 20.

Zwycięzca 21 turniejów wielkoszlemowych turniejów dokonał wielkiej rzeczy. Nie grał w dwóch Wielkich Szlemach - w Australian Open i US Open z powodu braku szczepień. Ten w którym zwyciężył (Wimbledon) nie był punktowany. Wystąpił tylko w dziewięciu turniejach ATP, a mimo to w rankingu Race jest dziesiąty. Jak widać Serb jest bardzo efektywny.

Dla porównania lider rankingu Carlos Alcaraz ma za sobą w 2022 roku 15 turniejów ATP, Hubert Hurkacz - 18. Najwięcej z czołówki grali Andriej Rublow i Cameroon Norrie - 24 turnieje.

Trudne zadanie przed Hurkaczem

Pewni gry w Turynie oprócz Djokovica są: Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud i Stefanos Tsitsipas. Ta czwórka przewodzi w rankingu ATP Race.

Pozostały jeszcze trzy wolne miejsca. Największe szanse by je wywalczyć mają: Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime i Hubert Hurkacz. Ale na dziś w grze o Turyn pozostaje jeszcze 28 zawodników.

Hubert Hurkacz jest w tej chwili 9. w rankingu ATP Race, ale uwzględniając awans Djokovicia - 10. Polak ma niewielkie straty do Auger - Aliassime’a (155 pkt.) i Taylora Fritza (160 pkt.).

25-letni tenisista z Wrocławia będzie próbował nadrobić dystans podczas turniejów: ATP 250 w Sztokolmie (17-23 października), ATP 500 w Wiedniu (24-30 października) i ATP Masters 1000 w Paryżu (31 października - 6 listopada). Ma jeszcze dużo punktów do zdobycia.

Olgierd Kwiatkowski

Czołówka rankingu ATP Race

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6460



2. Rafael Nadal (Hiszpania) 5810



3. Caper Ruud (Norwegia) 4930



4. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4930



5. Daniił Miedwiediew 3555



6. Andriej Rublow 3235



7. Taylor Fritz (USA) 2885



8. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2880



9. Hubert Hurkacz (Polska) 2725



10. Novak Djoković (Serbia) 2720



11. Alexander Zverev (Niemcy)* 2700

12. Cameroon Norrie (Wielka Brytania) 2365



13. Jannik Sinner (Włochy) 2310



14. Pablo Carreno Busta (Hiszpania) 2270



15. Matteo Berrettini (Włochy) 2225







Tłustym drukiem zawodnicy pewni występu w Nitto ATP Finals.

*Alexander Zverev jest kontuzjowany i nie zagra do końca sezonu.