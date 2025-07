Kolejne problemy Stali Gorzów. Głośno mówią o spadku z ligi

Za chwilę koniec rundy zasadniczej w PGE Ekstralidze, a po niej zacznie się walka o utrzymanie. Nie można wykluczyć, że w meczu o miejsca 7-8 spotkają się ze sobą Stal Gorzów i ROW Rybnik. Tak to przynajmniej na razie wygląda na papierze, gdy idzie o potencjał kadrowy zespołów, które znajdą się w fazie play-down. O ile dla beniaminka z Rybnika to będą spotkania, na które wszyscy w klubie od startu sezonu byli mentalnie gotowi, o tyle dla Stali możemy mówić o wielkim rozczarowaniu i jeszcze większym niepokoju.

Play-down PGE Ekstraligi. To może być wielki problem Stali Gorzów

W Gorzowie wszyscy wiedzieli, że tegoroczny sezon będzie trudny. Chyba jednak mało kto spodziewał się, że aż tak. Drużyna Piotra Śwista na wygrane liczyć może tylko u siebie i to w spotkaniach z rywalami z dolnych rejonów tabeli. Wyjazdy na ogół kończą się wysokimi porażkami.

A to jest coś, co zdecydowanie może wszystkich w Gorzowie martwić. Stal, jeśli nagle nie zrobi czegoś ekstra, to ma spore szanse, aby po ewentualnej konfrontacji z Włókniarzem Częstochowa (z tą drużyną najpewniej zmierzy się w pierwszej rundzie) znaleźć się w dwumeczu o utrzymanie przeciwko beniaminkowi z Rybnika. Akurat w tej konfrontacji gorzowianie powinni być faworytem, ale ROW w decydujących spotkaniach może być kompletnie nieobliczalny.

W Rybniku wszyscy doskonale policzyli sobie, że faza play down to jedyna szansa na zapewnienie sobie utrzymania. Trener Piotr Żyto tak zarządza swoją drużyną, aby właśnie wtedy osiągnąć szczyt formy i wybrać najlepszą kadrę. To będą mecze, na które czekać będzie cały Rybnik.

Czyli Stali zabraknie determinacji w fazie play-down?

- Źle się patrzy na obecną drużynę gorzowską, która wydaje się bez energii - mówią nam żużlowi eksperci. W Stali doskonale wiedzą, że zespół potrzebuje przewietrzenia, ale to można zrobić dopiero po sezonie. Do tego czasu trzeba wskrzesić resztki sił z obecnej kadry. A to wcale nie musi być takie proste.

- Martin Vaculik ma swoje problemy. Myślę, że jemu zmiana klubu wyjdzie na dobre. To lider, który będzie potrzebny w decydujących meczach. W Gorzowie mają nad czym myśleć, bo jedynym zawodnikiem, który walczy o kontrakt w Stali i chce się pokazać jest Andrzej Lebiediew - mówił z kolei w ostatnim Magazynie PGE Ekstraligi Krzysztof Cegielski.

Swoją drogą kwestia motywacji zawodników walczących dla swoich drużyn w play-down nie jest niczym nowym. W środowisku już zimą zastanawiano się, jak to będzie z determinacją żużlowców, którzy wiedzą, że i tak po sezonie zmienią pracodawcę. W Gorzowie wcześniej wspomniany Vaculik nie jest wyjątkiem. Jeden ze scenariuszy zakłada, że w drużynie na kolejny rok pozostanie tylko junior Oskar Paluch. Pozostali będą musieli szukać innych klubów.

