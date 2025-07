A jednak to nie tylko plotki o Nawrockim. Jest potwierdzenie, i to od kogo. "Twardy gość"

Już od miesięcy krążą spekulacje dotyczące sportowego epizodu z życia Karola Nawrockiego. Nie jest tajemnicą, że prezydent elekt swego czasu sporo godzin spędzał w ringu, ale niewielu wie, że jego pięściarski potencjał był obiecujący oraz że dysponował bronią, której obawiają się rywale. Ostatecznie potwierdza to postać znana i ceniona w środowisku, a konkretnie Tomasz Dylak, trener, który doprowadził Julię Szeremetę do tytułu wicemistrzyni olimpijskiej. Głos zabiera nie tylko on.