Chalidow na urlopie, a tu głośno o jego walce. Jest reakcja KSW, jaśniej się nie da

Bez względu na to, czy Mamed Chalidow zamiaruje jeszcze wejść do klatki organizacji KSW, jego nazwisko bardzo często pojawia się w kolejnych wywiadach zawodników i ich menadżerów, bowiem nie brakuje chętnych do skrzyżowania rękawic z jednym z najważniejszych zawodników w historii polskiego MMA. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o tym, że Paweł Pawlak chciałby zawalczyć z Mamedem, ale to się najpewniej nie stanie. Wojsław Rysiewski dosadnie skomentował ten pomysł.