Według doniesień, które pojawiły się już w poniedziałek, do wypadku doszło na wysokości 5700 metrów nad poziomem morza . Dahlmeier wspinała się wraz z partnerką, która zdołała wezwać pomoc, a później została sprowadzona na niższą wysokość w bezpieczne miejsce.

Akcję ratunkową rozpoczęto we wtorek, gdy w okolicach miejsca wypadku mógł pojawić się helikopter ratunkowy. Akcja tego dnia została jednak przerwana z powodu zapadających ciemności, wznowiono ją kolejnego dnia. W środę na przeszkodzie stanęły złe warunki pogodowe. Prócz helikopterów wojskowych, do zaginionej starali się dotrzeć również inni wspinacze, których celem było dotarcie na szczyt.

Informacja o tragicznej śmierci Laury Dahlmeier wywołała ogromne poruszenie. W mediach społecznościowych bardzo szybko pojawiły się wpisy odnoszące się do tego zdarzenia. Niemiecką biathlonistkę pożegnał Tomasz Sikora . Wicemistrz olimpijski po zakończeniu kariery pracował m.in. jako komentator, dzięki czemu mógł z bliska obserwować sukcesy Dahlmeier.

- Kiedy jako nastolatka pojawiła się w zawodach Pucharu Świata biathlonistek, zdarzało mi się chodzić na strzelnicę tylko po to, by obserwować jej dojrzałość i spokój, z jakim realizowała założone cele na dany bieg. (*) Strasznie przykro, odpoczywaj w spokoju - takim wyznaniem za pośrednictwem portalu "X" podzielił się Sikora.

- Bawaria opłakuje królową sportów zimowych. Wiadomość o śmierci Laury Dahlmeier wywołała głęboki smutek. Straszny wypadek wyrwał młodą kobietę z życia. Laura Dahlmeier uosabiała swoją ojczyznę, Bawarię, w najlepszym tego słowa znaczeniu: była ambitna i odnosiła sukcesy, pozostając jednocześnie przywiązaną do ojczyzny i skromną. Swoimi osiągnięciami w biathlonie zaimponowała całemu światu. Góry były jej drugim domem od dzieciństwa. Tym bardziej tragiczne jest to, że straciła życie właśnie podczas uprawiania swojego ulubionego hobby. Laura Dahlmeier była wielkim wzorem do naśladowania i wybitną ambasadorką Bawarii. Nasze myśli są z jej rodziną. Będziemy czcić pamięć Laury Dahlmeier.