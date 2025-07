Polka wspomniała o tym daniu po wygranym meczu z Danielle Collins, gdy została zapytana o to, co zamierza zjeść w ramach uczczenia cennego zwycięstwa.

- Jeszcze nie wiem, co zjem. Na pewno nie rybę z frytkami, bo to zbyt ciężkie danie. Mój team codziennie je jakiś "cheat meal", a ja tylko patrzę na nich, mówiąc że to nie pomaga. Ale mam swoje ulubione danie. Jadłam je za dzieciaka. To makaron z truskawkami - powiedziała wówczas Iga Świątek.