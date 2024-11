Nocny komunikat ws. przyszłości Huberta Hurkacza. Ujawniono oficjalną decyzję

Trwa przerwa w rozgrywkach ATP na najwyższym poziomie. Do nowego sezonu intensywnie szykuje się Hubert Hurkacz. Chociaż Polak nie bierze obecnie udziału w żadnych zmaganiach, nawet towarzyskich, to w poniedziałek tuż przed północą ogłoszono ważną informację dotyczącą 27-latka. Ujawniono kolejną cząstkę jego planu startowego na przyszły rok. I to dosyć odległą, bo dotyczącą czerwca. Wrocławianin ponownie weźmie udział w jednym ze swoich ulubionych turniejów w całym cyklu.