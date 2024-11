Hurkacz przegrał w Paryżu coś więcej. Koniec marzeń, królem już nie będzie

Gdyby nie pechowy uraz w meczu drugiej rundy Wimbledonu z Arthurem Filsem , całego zamieszania wokół Huberta Hurkacza by nie było. Zagrałby w turnieju olimpijskim, wspólnie z Igą Świątek pewnie by powalczył o medal w mikście. A później, w normalnej formie, pokazałby się z lepszej strony w US Open, nie zrezygnowałby z turniejów w Szanghaju czy Bazylei. I pewnie powalczyłby o miejsce w ATP Finals w Turynie.

Hubert Hurkacz był tenisistą z największą liczbą asów w 2023 roku. W obecnym sezonie też bardzo długo prowadził. Kres przyszedł w Paryżu

Po niezbyt udanych turniejach w Tokio "Hubi" wrócił do Polski. Wciąż bez trenera, bo podczas US Open rozstał się z Criagiem Boyntonem. Po niemal pięciu tygodniach ruszył na podbój Paryża, ale także i po to, by obronić prowadzenie na liście zawodników, którzy w tym roku posłali najwięcej asów. A to specjalność zakładu 27-latka z Wrocławia. W 2023 roku bezpośrednim serwisem zaskoczył rywali aż 1031 razy, drugi w tym rankingu Taylor Fritz miał 692 asy. Polak zaliczył czterocyfrową wartość jako pierwszy od 2019 roku i 1032 asów Johna Isnera.