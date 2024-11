2:6, 1:4, break pointy. A Maja i tak wygrała seta. Rewanż za Warszawę w Buenos Aires

Maja Chwalińska, podobnie jak Iga Świątek, miała dłuższą przerwę po US Open, choć z innych powodów. Powrót do wielkoszlemowych zmagań, a właściwie do ich eliminacji, nie poszedł po jej myśli, podobnie jak i turniej w Montreaux, zaraz po powrocie z Nowego Jorku. A później, z uwagi na problemy zdrowotne i sprawy osobiste, miała sześciotygodniową przerwę.