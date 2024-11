Hubert Hurkacz w tym sezonie nie mógł narzekać na nadmiar szczęścia. Wrocławianin co prawda pierwszą połowę roku miał udaną, jednak podczas rywalizacji na wimbledońskich kortach doznał poważnej kontuzji , która ostatecznie wykluczyła go z walki nie tylko o wielkoszlemowe trofeum, ale również o olimpijskie medale w Paryżu . Warto przypomnieć, że 27-latek na kortach Rolanda Garrosa miał brać udział w turnieju singlowym, deblowym z Janem Zielińskim oraz rywalizacji mikstów wraz z Igą Świątek.

Mimo krytyki Hurkacz ostatecznie wrócił na kort, jednak powrót nie do końca wyglądał tak, jak wrocławianin by tego chciał. Dość szybko zakończył rywalizację w Toronto, Cincinnati, Nowym Jorku, Tokio i Paryżu. Ostatecznie stracił przy okazji szansę na awans na kończący sezon turniej ATP Finals.

Hubert Hurkacz w kulisach serialu "M jak Miłość". Zwrócił się do rodaków

"Bardzo dziękuję, zarówno aktorom, jak i widzom "M jak Miłość", za wsparcie dla polskich tenisistów. Teraz to ja chciałbym was zachęcić do ruchu, abyście nie dali się jesiennej chandrze. Ja, jak co roku, biegam po górach w Zakopanem. Czy w deszczu, czy w śniegu. Czas, abyście wy ruszyli się z kanapy i zaczęli ćwiczyć" - przekazał tenisista podczas kulisów polskiej telenoweli emitowanej na antenie TVP 2.