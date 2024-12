Hubert Hurkacz obronił trzy meczbole. Iga Świątek już wezwana na pomoc

Podczas okresu przygotowawczego doszło do poważnych zmian u Polaka. Były szósty tenisista świata zatrudnił w roli głównego trenera Nicolasa Massu, na dodatek konsultantem jego sztabu szkoleniowego został legendarny Ivan Lendl. To był znak, że nasz zawodnik stawia wszystko na jedną kartę i chce się dalej rozwijać. Chętnych do trenowania Hurkacza nie brakowało. Dość powiedzieć, że objęły go osoby, które poprowadziły do tytułów wielkoszlemowych Dominica Thiema i samego Andy'ego Murraya.

