Agnieszka Radwańska wróciła do gry i świętuje sukces. Polka zdobyła puchar

"Świąteczne granie z Kubą" to cykliczna impreza organizowana przez Fundację "Ludzki Gest" Jakuba Błaszczykowskiego. Po raz kolejny wzięła w nim udział m.in. Agnieszka Radwańska. Oprócz krakowianki pojawiło się sporo znanych twarzy, nie tylko ze świata sportu. Na parkiecie w częstochowskiej hali można było zobaczyć również jej męża Dawida Celta, braci Błaszczykowskich, Anitę Włodarczyk, Marcina Gortata, Jana Błachowicza oraz wielu aktorów i postaci z showbiznesu. Reklama

Turniej piłkarski składał się z czterech drużyn. Radwańska znalazła się w zespole z m.in. Dawidem Celtem, Jakubem i Dawidem Błaszczykowskimi, Marcinem Gortatem oraz Maciejem Zakościelnym. Drużyna Agnieszki odniosła zwycięstwo w całych zmaganiach. Jak relacjonuje portal "Życie Częstochowy i powiatu", w półfinale team byłego numeru dwa w kobiecym tenisie wygrał 7:5, a w decydującym starciu o końcowym trofeum doszło do pogromu 8:2. Dzięki temu puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Częstochowy powędrował do ekipy z finalistką Wimbledonu 2012 w składzie.

Najważniejszym celem wydarzenia była jednak dobra zabawa i możliwość zebrania funduszy dla podopiecznych fundacji. Pomogła w tym licznie zgromadzona publiczność. Na hali w Częstochowie pojawiło się w sumie ponad 6 tysięcy widzów. Dochód ze sprzedaży biletów i aukcji charytatywnej zostanie przekazany na rzecz wspieranych dzieci i młodzieży.

Już niebawem przed Agnieszką Radwańską kolejne wyzwania. Sprawdzi się w roli trenerki

Chociaż Agnieszka Radwańska zakończyła już tenisową karierę kilka lat temu, to często widzimy ją podczas występów w turniejach legend. Teraz będzie mogła sprawdzić się w jeszcze innej roli. To ze względu na dołączenie krakowianki do sztabu Magdy Linette. Kilkanaście dni temu poznanianka potwierdziła, że triumfatorka WTA Finals 2015 będzie konsultantką i uzupełnieniem dla głównego trenera - Marka Gellarda. Reklama

"Byłam niesamowicie zachwycona faktem, że Agnieszka Radwańska zechciała dołączyć do mojego teamu. Szczerze, było to dla mnie zaskoczenie. Bardzo niepewnie zapytałam. Nie sądziłam, że będzie miała ochotę wrócić do touru, do podróżowania. Ale też, że będzie chciała mi po prostu pomóc. Byłam naprawdę niesamowicie rozczulona tym" - oznajmiła Magda Linette w podcaście "Break Point" na platformie YouTube.

Póki co czas pierwszej fazy współpracy ustalono na 8-10 tygodni. Zobaczymy, jak ostatecznie ułoży się ta kooperacja na dłuższą metę. Poznanianka rozpocznie sezon już dziś. W pierwszej rundzie WTA 500 w Brisbane zagra z McCartney Kessler. Jeśli Linette awansuje do dalszej fazy, to przyjdzie jej się zmierzyć z Julią Putincewą. Informacje z tego turnieju można znaleźć w zakładce "Tenis" na stronie Interia Sport.



Reklama Świątek i Hurkacz szlifują formę w Sydney przed United Cup / AP / © 2024 Associated Press

Agnieszka Radwańska / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Anita Włodarczyk / AFP