Triumf w Rijadzie, teraz wstrząsające wieści. Kanadyjka z polskimi korzeniami walczy z nowotworem

Nie było mocnych w Rijadzie na duet Erin Routliffe - Gabriele Dabrowski. Nowozelandka i Kanadyjka z polskimi korzeniami pokonały wszystkie rywalki na swojej drodze, w tym mistrzynie olimpijskie, Sarę Errani i Jasmine Paolini. Dotarły do finału, w którym okazały się wyraźnie lepsze od Karoliny Siniakovej i Taylor Townsend i sięgnęły po prestiżowe trofeum.

Dla Dabrowski było to drugie największe osiągnięcie w karierze. Nieco ponad rok wcześniej świętowała triumf w US Open, również w duecie z Erin Routliffe. Kibice nie wiedzieli jednak, jaką tajemnicę skrywa Kanadyjka.

Bolesne wyznanie mistrzyni WTA Finals. Kanadyjka zmaga się z rakiem piersi

Jak coś tak małego może stworzyć tak duży problem? Takie pytanie zadałam sobie, kiedy zdiagnozowano u mnie raka piersi w połowie kwietnia. Wiem, że dla wielu to szokująca informacja, ale wszystko u mnie w porządku. I tak też będzie

Pierwsza diagnoza dla mistrzyni US Open była paraliżująca, czego nie ukrywała w dalszych wpisach w mediach społecznościowych. 3 2-latka ma już za sobą dwa zabiegi chirurgiczne , a także terapię endokrynologiczną. Dalsze zaplanowane zabiegi postanowiła odłożyć w czasie, by móc dokończyć sezon.

"Czemu dzielę się tą informacją dopiero teraz? Przez długi czas nie byłam gotowa na znalezienie się w centrum uwagi i pytania, które na pewno by się pojawiły. Chciałam najpierw sama sobie to wszystko ułożyć i zająć się tym bez wzbudzania zainteresowania medialnego. Pojawiło się wiele niewiadomych, a także kwestii do ustalenia. Aktualnie znajduję się w miejscu, gdzie mam lepszą perspektywę na dalsze leczenie i jego efekty uboczne, a także jak sobie z nimi radzić. Jestem przy tym w pełni świadoma jakie mam szczęście, bo niewielu ma ten luksus, żeby być w stanie podzielić się taki wyznaniem" - zakończyła.