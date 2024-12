Elektryzujące otwarcie sezonu dla Coco Gauff. Finalistka US Open nie dała rady

W nowym cyklu rozgrywek Gauff zdecydowała, że po raz pierwszy w karierze wystąpi w rozgrywkach United Cup. Poprzednie dwa sezony rozpoczynała od tytułów WTA 250 w Auckland , tym razem chciała coś zmienić. Reprezentacja USA trafiła do mocnej grupy A z Kanadą i Chorwacją. To oznaczało, że w fazie grupowej na Coco czekają singlowe starcia z Leylah Fernandez i Donną Vekić.

Najpierw przyszedł czas na batalię z pierwszą z wymienionych zawodniczek. Co ciekawe, obie nie spotkały się ze sobą dotychczas na poziomie zawodowym w grze pojedynczej. Miały za to okazję rywalizować w półfinale juniorskiego Roland Garros 2018 i wówczas lepsza okazała się Amerykanka. Także i tym razem Gauff występowała w roli faworytki, chociaż to rywalka miała przewagę aklimatyzacji. Na dodatek Kanadyjka miała już za sobą jeden pojedynek. W bardzo dobrym stylu pokonała Donnę Vekić 6:4, 6:3. Mecz z Coco okazał się jednak zupełnie innym wyzwaniem dla finalistki US Open 2021.