Kapitan Polaków zdecydował. Wiemy, co z Igą Świątek. Jest zmiana w składzie

Już pierwszy pojedynek reprezentacji Polski w trzeciej edycji United Cup dostarczył nam niesamowitych emocji. Nasza drużyna była bliska przegranej, ale duet Iga Świątek/Jan Zieliński wygrał cztery najważniejsze akcje meczu z Norwegią. Dzięki temu w Nowy Rok zagramy o zwycięstwo w grupie B z Czechami. Dzisiaj uzupełniono plan gier na to środowe starcie. Kapitanowie zadysponowali wstępnie pary do miksta. I co ciekawe, znów doszło do roszady obok Igi Świątek.