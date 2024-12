A pierwszą Polką w nowym roku na korcie znów będzie najprawdopodobniej Świątek, jej spotkanie z Karoliną Muchovą w Sydney zacznie się najprawdopodobniej ok. godz. 2.30 czy 3. Magdalena Fręch zmierzy się z kolei w Brisbane z Suzane Lamens później, ok. 5 nad ranem polskiego czasu.

10 gemów z rzędu dla Zuzanny Pawlikowskiej i Francesci Pace. Ekspresowy awans Polki i Włoszki w Sylwestra

Począwszy od końca października Pawlikowska grała już w Egipcie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie, a ostatnio - w Indiach. W Nawim Mumbaju awansowała do ćwierćfinału zawodów ITF W50 - to pozwoliło jej na pierwszy w karierze skok do TOP 600 rankingu WTA. Teraz, wspólnie z Moniką Stankiewicz, zdecydowały się a wyprawę do Kenii, na dwa turnieje w Nairobi. No i w stolicy kraju spędzą Sylwestra i Nowy Rok. Zresztą bardzo aktywnie, bo Pawlikowska we wtorek zagrała w deblu, a w środę czeka ją jeszcze mecz singlowy. Podobnie jak i Stankiewicz.