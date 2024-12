Możliwa powtórka starcia Świątek z Paolini. Wszystko w rękach polskiej gwiazdy

Podobne zasady obowiązują w Sydney, ale tu znany jest tylko jeden ćwierćfinalista . To Włochy, które do sukcesu do sukcesu prowadził kwartet: Jasmine Paolini, Sara Errani, Flavio Cobolli i Andrea Vavassori . Z Francją i Szwajcarią wygrali po 3:0, w znakomitym stylu, tracąc zaledwie jednego seta.

United Cup. Trzy warianty dla Polski przed meczem z Czechami. W jednym żegnamy się z turniejem

A jeśli będzie 2:1 dla Australii, zacznie się liczenie. Może to nie wystarczyć nie tylko do wygrania grupy, ale i do awansu do ćwierćfinału. Tu wiele powie wynik wcześniejszego starcia Polski z Czechami.