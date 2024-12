Kapitan kadry podjął decyzję. Wiadomo, co z Igą Świątek. Jest zaskoczenie u Polaków

Znamy składy na mecz Polska - Norwegia w ramach United Cup

Na stronie United Cup opublikowano oficjalne zestawienia na poniedziałkowe starcie Polska - Norwegia. Te singlowe znane były już od jakiegoś czasu i ostatecznie nie doszło do żadnych roszad. Nie przed godz. 7:30 czasu polskiego na korcie pojawią się Iga Świątek i Malene Helgo. Raszyniankę czeka zatem starcie z zawodniczką będącą na 404. miejscu w rankingu WTA. Nie przed godz. 9:00 czasu polskiego do gry wejdą Hubert Hurkacz i Casper Ruud. Wrocławianina czeka solidne wyzwanie na otwarcie sezonu 2025.

Niewiadomą stanowił za to mikst. Wstępne składy na grę mieszaną pojawiły się dopiero dzisiaj. Zastanawiano się, kto może wystąpić u boku Igi Świątek. Zdjęcia z treningów wskazywały na to, że testowany jest wariant z Janem Zielińskim. To oznaczałoby zmianę w stosunku do poprzednich edycji, gdzie raszynianka występowała u boku Huberta Hurkacza. Ostatecznie stało się jednak inaczej. W oficjalnym protokole pojawiła się informacja, że na ten moment kapitan Mateusz Terczyński desygnował do gry duet Świątek/Hurkacz. Po drugiej stronie siatki znalazła się para Eikeri/Ruud.