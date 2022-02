Zły dzień Jana-Krzysztofa Dudy

Turniej, który zaczął się w sobotę, Polak zaczął przeciętnie. Dwa zwycięstwa i dwie porażki dawały mu ósme miejsce - ostatnie premiowane awansem do ćwierćfinału. Często jednak Duda potrafił słabiej zaczynać zmagania, by później nadrabiać zaległości. Tym razem na razie ta reguła się nie sprawdza.



W niedzielę niespełna 24-latka czekało rozegranie kolejnych czterech partii. Dla przypomnienia pojedynki odbywają się w szachach szybkich 15+10. Za wygranie partii szachista otrzymuje trzy punkty, a za remis jedno "oczko". Więcej o szczegółach Airthings Masters znajdziecie tutaj.



Jan-Krzysztof Duda zebrał ciężkie lekcje

Pierwszą partię uczestnik Turnieju Kandydatów rozegrał czarnymi bierkami z Le Quang Liemem. Od początku to Wietnamczyk inicjował atak, z czasem wyraźnie przejmując inicjatywę. W pewnym momencie Polak musiał pójść w wymianę, w której stracił jakość i jak się okazało, był to gwóźdź do trumny w tej rozgrywce. Chwilę później Polak otrzymał jeszcze jeden cios, bo lepszy okazał się Kanadyjczyk Eric Hansen.

Dopiero w trzeciej partii Duda mógł mieć małe powody do zadowolenia, remisując czarnymi bierkami z Lirenem Dingiem - jednym z najlepszych szachistów świata, który w turnieju znajduje się w ścisłej czołówce. Na koniec niedzielnych zmagań najlepszy polski szachista znów podzielił się punktami, tym razem z Władisławem Artjemjewem. Obaj doprowadzili do wieżowej końcówki, w jakiej nie dało się wycisnąć niczego więcej.



Magnus Carlsen wrócił do gry

Zaledwie dwa zdobyte punkty to wynik dużo poniżej oczekiwań samego zawodnika. Po dwóch dniach rywalizacji Duda zajmuje trzynaste miejsce (na szesnastu szachistów). Do ósmego Anisha Giriego traci on cztery punkty. Nie jest to dużo, ale do końca pierwszego etapu rywalizacji zostało tylko siedem rund, więc czasu nie ma wiele.

Po sobotnim falstarcie świetny dzień zaliczył Magnus Carlsen. Mistrz świata wygrał trzy rozgrywki z rzędu, dzięki czemu znacząco awansował w tabeli. Dopiero w ostatniej partii Norwega powstrzymał Rameshbabu Praggnanandhaa. Liderem jest natomiast Jan Niepomniaszczij. Rosjanin zaczął turniej od porażki, ale od tego momentu wygrał aż sześć partii i raz zremisował, dzięki czemu zbudował dość wyraźną przewagę nad resztą stawki.



Klasyfikacja rundy eliminacyjnej Airthings Masters (po 8 z 15 rund):



1. Jan Niepomniaszczij - 19 punktów

2. Liren Ding - 15 punktów

3. Eric Hansen - 15 punktów

4. Andriej Jesipienko - 14 punktów

5. Magnus Carlsen - 13 punktów

6. Vincent Keymer - 13 punktów

7. Levon Aronian - 12 punktów

8. Anish Giri - 12 punktów

...

9. Le Quang Liem - 11 punktów

10. Władisław Artjemjew - 10 punktów

11. Nodirbek Abdusattorov - 10 puntków

12. Hans Moke Niemann - 8 punktów

13. Jan-Krzysztof Duda - 8 punktów

14. Rameshbabu Praggnanandhaa - 8 punktów

15. Shakhriyar Mamedyarov - 7 punktów

16. Alexandra Kosteniuk - 0 punktów