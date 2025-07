Piekielne starcie, ale co się stało po meczu? Cały świat widział, jak Collins potraktowała Gauff

To był naprawdę niesamowity mecz. W pierwszym secie kibice w Montrealu byli świadkami aż siedmiu przełamań. Ostatecznie ta partia została wygrana przez Coco Gauff wynikiem 7:5 i zakończona przez Amerykankę przełamaniem do zera.

W drugim secie to Danielle Collins była górą . Tym razem doszło aż do pięciu przełamań, więc trend pojedynku został niemalże w pełni zachowany. Jak widać, obie zawodniczki tego dnia lepiej radziły sobie przy returnie niż przy serwisie. Tym razem partia zakończyła się wynikiem 6:4.

W trzecim secie Coco Gauff prowadziła już 4:2 i miała zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, ale ponownie dała Danielle Collins przełamać swój serwis. Doszło do tie-breaka, w którym lepsza okazała się młodsza z Amerykanek. Coco Gauff wygrała go aż 7:2.

Danielle Collins jest zawodniczką znaną ze swojej ekspresji i prowokacyjnych zachowań, o których w przeszłości było głośno nawet w kontekście Igi Świątek. To właśnie Amerykanka podczas igrzysk olimpijskich tuż po meczu nazwała Polkę "fałszywą" . Kilka miesięcy później, podczas United Cup, przywitała się z nią bardzo chłodno , a później pochwaliła się tym w mediach społecznościowych. Do historii przejdzie również jej zachowanie podczas Australian Open , przez które publiczność w Melbourne bezlitośnie ją wybuczała.

Tym razem Danielle Collins potrafiła zachować jednak sportową klasę. Coco Gauff jest w końcu jej rodaczką i to właśnie ona dała Stanom Zjednoczonym, w tym Danielle Collins, zwycięstwo we wspomnianym wyżej turnieju United Cup. Warto wspomnieć, że wtedy w drodze do zwycięstwa USA pokonały Polskę.