Zaszła wysoko w "Top Model" i wróciła do sportu. Znów zdominowała rywalki

Maja Słodzińska nie dotarła do ścisłego finału "Top Model", ale udało jej się dostać na tydzień mody. W tej chwili przede wszystkim jest jednak skupiona znów na sporcie, a nie na modelingu. Zdaje się jednak, że ten drugi jej nie ucieknie - wielokrotnie podkreślano, że uczestniczka "Top Model" prezentowała znakomite warunki fizyczne do modelingu i dobrze spisywała się na sesjach zdjęciowych i wybiegu.

Maja Słodzińska po raz kolejny mistrzynią Polski młodzików

Skok wzwyż u Słodzińskiej nigdy nie poszedł w odstawkę. Niektórzy zastanawiali się, czy po sukcesie w "Top Model" jej kariera sportowa będzie się rozwijać czy też "zwijać". Teraz wiadomo już, że raczej dzieje się to pierwsze. Kiedy cierpiała na dyskopatię, postanowiła spróbować po prostu swoich sił w innej dziedzinie.

Polsat Sport Polsat Sport

Słodzińska wcześniej startowała w kategorii U18 - tam nie miała właściwie dla siebie rywalek i wygrywała kolejne medale mistrzostw Polski. Sama twierdziła, że pierwszy medal mistrzostw do lat 20 (srebro) był dla niej cenniejszy niż wszystkie złota, które dotychczas wywalczyła. Teraz zdaje się jednak, że sprawa ma się inaczej. Słodzińska podczas halowych mistrzostw Polski w lutym potwierdziła dominację w skoku wzwyż i zdobyła złoto, a później powtórzyła ten sukces na stadionie podczas młodzieżowych mistrzostw Polski we Włocławku. Tym samym dodała do swojej kolekcji ze wszystkich imprez, w jakich brała udział, siódmy złoty krążek.

Maja Słodzińska pojedzie na mistrzostwa Europy U20

Reprezentująca UKS OSoT Szczecin Słodzińska skoczyła 1.77 metra i to dało jej złoto we Włocławku. Nie dała w ogóle szans swoim rywalkom, które na tych zawodach zaliczały swoje najlepsze występy w karierach i osiągały rekordy życiowe, ale odstawały o nieomal 10 centymetrów. Rekord życiowy Słodzińskiej to 1.82 metra.

Teraz zawodniczka pojedzie na mistrzostwa Europy U20. Poprzednich nie wspomina najlepiej - w 2023 roku w Izraelu zajęła 24. miejsce z wynikiem 1.67 metra. Teraz z pewnością będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Zawody w fińskim Tampere rozegrają się w sierpniu.

Maja Słodzińska przeszła metamorfozę

Poza tym Słodzińska przeszła sporą metamorfozę. Zawodniczka ze Szczecina dała się poznać w "Top Model" jako blondynka. Teraz postanowiła zmienić kolor włosów i styl, w jakim postanowiła się nosić. Można by było mieć problem z jej rozpoznaniem.

Lekkoatletka postawiła na ciemny brąz i skróciła włosy. Na co dzień nosi teraz krótsze włosy, których kolor dodaje jej powagi. Możliwe, że to zmiana na dłużej, bo widać, że póki co sportsmenka bardzo dobrze się z tym czuje.

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń

Maja Słodzińska Polska Press/East News & Instagram/ maja__slodzinska East News

Maja Słodzińska Piotr Hukalo/East News & TVN East News