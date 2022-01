Duda zremisował z Magnusem Carlsenem

Pojedynki Duda - Carlsen urosły w Polsce do miana szczególnie ciekawych. Po pierwsze mowa o rozgrywce z aktualnym mistrzem świata i, zdaniem wielu, najlepszym szachistą w historii. Ponadto wciąż w pamięci jest zwycięstwo polskiego zawodnika z października 2020 roku. Wtedy to Duda zakończył serię Norwega, który nie przegrywał przez aż 125 partii w szachach klasycznych.

Fani liczyli, że tym razem krakowianin również znajdzie sposób na przeciwnika. Lekką przewagę dawały mu białe bierki. Panowie postawili na partię hiszpańską, którą szczególnie można było obserwować podczas niedawnego meczu o mistrzostwo świata. Po debiucie nieznacznie lepszą pozycję miał Duda, lecz Carlsen odpowiednio się bronił. Rozgrywka zakończyła się w trakcie 38. ruchu, gdyż obaj przyjęli remis.

Obrońca tytułu wrócił do wygrywania

Na innych szachownicach sypały się zwycięstwa. Cenną wygraną odniósł Santosh Gujrathi Vidit, który grając czarnymi ograł Daniiła Dubowa. Partia obu panów była bardzo intensywna i długo według silnika to Rosjanin przeważał. Jeden ruch wykonany przy 32. posunięciu całkowicie zmienił jednak sytuację, co wykorzystał Hindus

Tak dobrze nie zagrał rodak Vidita - Rameshbabu Praggnanandhaa. 16-latek długo bronił się przed Jordenem Van Foreestem, ale z czasem Holender kilkoma ruchami wypracował sobie znaczną przewagę. Dla Van Foresta to ważne zwycięstwo, bo po niedzielnej porażce wrócił on do walki o wysokie cele. Drugie zwycięstwo odniósł także Richard Rapport. Tym razem Węgier czarnymi bierkami rozprawił się Nilsem Grandeliusem.

Cały czas warto obserwować, co dzieje się u Siergieja Karjakina i Fabiano Caruany - rywali polskiego szachisty w nadchodzącym turnieju kandydatów. Karjakin uległ innemu Rosjaninowi - Aleksjejowi Esipience. Caruana natomiast podzielił się punktami z Samem Shanklandem.

Wyniki:

Jan-Krzysztof Duda - Magnus Carlsen 0,5:0,5

Jorden Van Foreest - Rameshbabu Praggnanandhaa 1:0

Anish Giri - Shakhriyar Mamedyarov 0,5:0,5

Andriej Esipienko - Siergiej Karjakin 1:0

Nils Grandelius - Richard Roppert 0:1

Daniił Dubow - Santosh Gujrathi Vidit 0:1

Fabiano Caruana - Sam Shankland 0,5:0,5

Klasyfikacja po trzech rundach:

1. Santosh Gujrathi Vidit - 2,5 punktu

2. Jan-Krzysztof Duda - 2 punkty

3. Magnus Carlsen - 2 punkty

4. Andriej Esipienko - 2 punkty

5. Richard Roppert - 2 punkty

6. Jorden Van Foreest - 2 punkty

7. Fabiano Caruana - 1,5 punktu

8. Shakhriyar Mamedyarov - 1,5 punktu

9. Rameshbabu Praggnanandhaa - 1 punkt

10. Siergiej Karjakin - 1 punkt

11. Anish Giri - 1 punkt

12. Daniił Dubow - 1 punkt

13. Sam Shankland - 1 punkt

14. Nils Grandelius - 0,5 punktu