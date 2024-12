Trwa mecz Polaków z Norwegami, a tu takie sceny. Kamery wszystko uwieczniły

Maskotka "Freddy" w boksie polskich tenisistów. Przyniesie im szczęście?

W niedzielę w mediach społecznościowych pojawiły się filmiki i nagrania z udziałem polskiej ekipy, która postawiła na wypoczynek w wodzie. Panowie w porównaniu do koleżanek postanowili zaryzykować i bez namysłu wskoczyli do wody, panie natomiast do sprawy podeszły nieco bardziej zachowawczo i przed zanurzeniem się sprawdziły, jaka jest temperatura wody.