Schreiber ujawnia bolesną prawdę o samotnym rodzicielstwie. Takie słowa w obecności córki

Marianna Schreiber o samotnym wychowywaniu córki. "Trudów jest bardzo dużo"

"Trudów jest bardzo dużo, ale chciałabym zaznaczyć, że ja sama się na córce skupiałam od jej urodzenia. Męża bardzo dużo nie było w domu, więc praktycznie same spędzałyśmy całe dnie i tak zostało do dzisiaj. Tyle tylko, że w tej sytuacji i pod względem finansowym, i względem organizacyjnym, np. wożeniem do szkoły. Te wszystkie trudy dnia codziennego, szczególnie od niedawna, które towarzyszą, to wydaje mi się, że dźwigam i staram się tutaj z uśmiechem na twarzy, też wychodzę z założenia, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Staram się przekazywać Patrycji same pozytywne emocje. Nie jest lekko pod wieloma względami" - oznajmiła.