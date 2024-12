Burza po ogłoszeniu Andrzeja Dudy. Korzeniowski wbił szpilę prezydentowi

Andrzej Duda rozpętał potężną burzę w polskim środowisku sportowym, wetując ustawę o sporcie i decydując się odesłać nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego . Głowa naszego państwa nie wyraziła zgody na zmiany w związkach, zakładających m.in. wprowadzenie kobiet do zarządów, wsparcie zawodniczek w ciąży i sportowców kontynuujących naukę, a także walkę z dyskryminacją i przemocą.

Na decyzję prezydenta błyskawicznie zareagowały wielkie gwiazdy polskiego sportu, w tym m.in. utytułowana biegaczka narciarska, Justyna Kowalczyk-Tekieli . "Najgorszy prezent na święta jaki mogłyśmy dostać. (...) Nie walczymy o przywileje, a o normalność " - skomentowała sytuację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do apelu do Andrzeja Dudy przyłączyły się inne gwiazdy , w tym m.in. tenisistka Magda Linette i Monika Pyrek , emerytowana już tyczkarka.

Robert Korzeniowski krótko o decyzji Andrzeja Dudy ws. ustawy o sporcie. "Zadziwiające"

"Przede wszystkim weźmy pod uwagę, że te zalecenia są światowymi standardami fair play. Jeżeli pan prezydent zamierza kandydować na członka MKOl i dzisiaj ma wątpliwość , czy te zasady, które są zasadami podstawowymi i fundamentalnymi w organizacji międzynarodowej - która wyznacza kierunki dla światowego sportu - czy są zgodnie z naszym polskim prawem czy też nie, to jest dla mnie zadziwiające. Moim zdaniem to bardzo obniża szansę na to, by taka kandydatura była traktowana jako kandydatura ważna, konstruktywna i wnosząca coś dla MKOl-u, ponieważ ona idzie w poprzek temu, co MKOl światowemu sportowi zaleca" - stwierdził wielokrotny mistrz olimpijski.