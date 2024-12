Aryna Sabalenka opływa w luksusy. Pochwaliła się "cackiem" wartym fortunę

Aryna Sabalenka pokazała luksusowy zegarek. Za ten model trzeba sporo zapłacić

26-latka przyleciała do Brisbane jeszcze przed rozpoczęciem turnieju rangi WTA 500, a teraz podzieliła się z kibicami zdjęciami zrobionymi podczas pierwszym dni pobytu w Australii. "To sezon na zabawne zdjęcia par, dobre stylizacje i pyszne jedzenie" - napisała na Instagramie tenisistka.

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Od razu zwrócili oni uwagę na masywny pierścionek , który pojawił się na palcu zawodniczki. Zaczęli zastanawiać się, czy Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis nie są już przypadkiem po zaręczynach, które do tej pory trzymali w tajemnicy przed światem. "Czy ja widzę pierścionek zaręczynowy?", “Jesteście zaręczeni?", “Czy to jest pierścionek zaręczynowy?!?!?!?" - dopytywali.

Naszą uwagę zwrócił natomiast zegarek, którym Sabalenka pochwaliła się na zdjęciach. Czasomierz, który tenisistka dodała do swojej kolekcji, to nie byle jakie "cacko". Jest to bowiem model Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding z 18-karatowego złota i efektowną turkusową tarczą. Osoby, które chciałyby kupić dokładnie ten sam zegarek, musiałyby głęboko sięgnąć do kieszeni. Jego cena na oficjalnej stronie internetowej marki wynosi 55,2 tys. franków szwajcarskich, a więc około 250,5 tys. złotych. Ceny w internetowych sklepach za ten konkretny model sięgają jednak aż 766 tys. złotych.