POLADA podjęła decyzję ws. Igi Świątek. To nie koniec, wciąż są powody do niepokoju

Iga Świątek przeszła kontrolę antydopingową 12 sierpnia, tuż przed turniejem w Cincinnati. W pobranej próbce znaleziono triametazydynę, która znajduje się na liście substancji zakazanych. Polka nie mogła przez to zagrać na turniejach WTA 1000 w Pekinie i Wuhan, co w konsekwencji poskutkowało też utratą prowadzenia w światowym rankingu. 22 września nasza tenisistka zdecydowała się na odwołanie, w którym udowodniła, że substancja dostała się do jej organizmu poprzez zanieczyszczenie stosowanego przez nią leku z melatoninią. Dysponując tymi informacjami, ITIA poinformowała pod koniec listopada o niecelowym złamaniu przepisów przez Świątek . Teraz komunikat w tej sprawie wydała też POLADA.

POLADA wydała komunikat ws. Igi Świątek. Odwołania nie będzie

Świątek spokojna. "Nie ma wiele do zrobienia"

Już po decyzji ITIA Iga Świątek zachowywała spokój i zapewniała, że nie spodziewa się odwołania przez WADA. - Cóż, nie wydaje mi się, by był jakikolwiek powód, by składać apelację, ponieważ nie zagrałam w trzech turniejach. Byłam zawieszona przez dłuższy czas i straciłam przez to pierwsze miejsce w rankingu. Wiem też, jak działają procedury i dostarczyłam każdy możliwy dowód. Szczerze mówiąc nie ma nic więcej, co można było zrobić. Tak że nie wiem, naszym zdaniem nie ma sensu, by składać jakąkolwiek apelację - przekazała Polka cyt. przez Australijską Agencję Prasową.