Polski piłkarz przekazał radosne wieści. On i ukochana mają co świętować

Bartłomiej Wdowik to jeden z tych piłkarzy, którzy mogą pochwalić się choć jednym występem w kadrze narodowej. 24-latek debiut w reprezentacji Polski zaliczył w listopadzie 2023 roku podczas towarzyskiego meczu z Łotwą na Stadionie PGE Narodowym . Wówczas w 78. minucie spotkania zastąpił on na boisku Nicolę Zalewskiego .

Jeszcze do niedawna Wdowik występował na co dzień w barwach polskich klubów, takich jak Ruch Chorzów, Odra Opole i Jagiellonia Białystok. W tym roku jednak opuścił ojczyznę i podpisał kontrakt z zespołem SC Braga. Szybko jednak trafił na wypożyczenie do klubu Hannover 96 i do dnia dzisiejszego jest zawodnikiem tej niemieckiej drużyny.