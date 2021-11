W tym sezonie inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędzie się na skoczni w Niżnym Tagile w Rosji. Na piątek 19 listopada zaplanowano kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego. I niestety zapowiada się, że już na początek czeka nas "taniec z belkami" i porywisty wiatr, który będzie utrudniał zadanie skoczkom.



Według prognoz właśnie piątkowy wieczór będzie najgorszy z całego weekendu, a wiatr może dochodzić nawet do 6 m/s. To niestety zapowiada, że kwalifikacje, jeśli uda się je przeprowadzić, mogą być loteryjne, a warunki na skoczni wypaczyć wynik zawodów. Będący na miejscu Dominik Formela z portalu "Skijumping.pl" potwierdza, że pogoda zaczyna zmieniać się na gorsze. "Mocniej wieje, idą opady śniegu, a do tego ociepla się" - napisał za pośrednictwem Twittera.





W Niżnym Tagile z Polaków zobaczymy Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Stefana Hulę, Andrzeja Stękałę, Klemensa Murańkę i Jakuba Wolnego. Jak co roku z ich startami wiążemy ogromne nadzieje, bo "Biało-Czerwoni" od lat należą do światowej czołówki. W sezonie olimpijskim każdy start jest ważny, dlatego miejmy nadzieję, że już inauguracja pójdzie po myśli naszych zawodników.





Skoki: Harmonogram Pucharu Świata w Niżnym Tagile

Piątek, 19.11.2021

14:15 Oficjalny trening

16:30 Kwalifikacje



Sobota, 20.11.2021

14:45 Seria próbna

16:00 Pierwsza seria konkursowa



Niedziela, 21.11.2021

14:30 Kwalifikacje

16:00 Pierwsza seria konkursowa

KK



