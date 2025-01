TCS: Bischofschofen. Kiedy i o której skoki? Gdzie oglądać? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Turniej Czterech Skoczni jak od wielu lat zakończył stary i przywitał nowy rok w skokach narciarskich. Za nami już trzy konkursy. W Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen oraz w Innsbrucku emocji nie zabrakło i zobaczyliśmy świetną rywalizację o zwycięstwo w niemiecko-austriackiej imprezie. Ale wyjątkowość Turnieju Czterech Skoczni sprawia, że do ostatnich skoków nie można być pewnym, kto zostanie triumfatorem całego cyklu.

Tradycją jest, że w święto Trzech Króli, a więc 6 stycznia wszystko rozstrzyga się w Bischofshofen . Zawody w austriackiej miejscowości nierzadko bywają ciekawe, bo skocznia im. Paula Ausserleitnera to dość duży obiekt, gdzie zawodnicy mogą poszybować nieco dalej, niż ma to miejsce na innych, dużych skoczniach. Podobnie, jak w przypadku obiektu w Garmisch-Partenkirchen, tak i tu rekordzistą jest Dawid Kubacki .

TCS Bischofshofen kiedy skoki? Terminarz skoków w Bischofshofen

Jak przedstawia się plan zawodów na skoczni im. Paula Ausserleitnera. Już w niedzielne popołudnie powinniśmy dostać przedsmak tego, co będzie czekało nas w poniedziałek. 5 stycznia skoczkowie przystąpią bowiem do oficjalnego treningu, a także zmierzą się w kwalifikacjach. Te wyłonią pięćdziesięciu zawodników, a co najważniejsze, pary KO, które zobaczymy podczas poniedziałkowych zmagań.