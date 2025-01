Ależ petarda Wąska. Thurnbichler od razu zbiegł na dół. Dopadł do mikrofonu

W bieżącym sezonie Paweł Wąsek to bezapelacyjny lider polskiej ekipy . Potwierdzał to z tygodnia na tydzień i nie spuszcza z tonu również w Turrnieju Czterech Skoczni . W Innsbrucku - po skokach na 129 m i 129,5 m - zakończył rywalizację na piątej lokacie. Najwyższej w karierze, jeśli chodzi o Puchar Świata .

Paweł Wąsek z życiowym wynikiem na Bergisel. "Chcemy się zbliżyć do dominatorów"

Thurnbichler przyznał, że finałowego skoku Wąska nie zdążył dokładnie przeanalizować. Od razu popędził na zeskok, by pogratulować podopiecznemu świetnego występu . Zaraz potem stanął przed kamerą, by podzielić się wrażeniami.

- Jako zespól pracujemy bardzo ciężko, by poprawić wyniki. Chcemy zbliżyć się do dominatorów, czyli do Austriaków. Paweł udowodnił dzisiaj, że to jest możliwe - podkreślił Thurnbichler.