To może być przełom w kadrze skoczków. Trener się nie uśmiecha, ale kamień spadł mu z serca

Paweł Wąsek zaufał Thomasowii Thurnbichlerowi. To się opłaciło

Jak pokazał konkurs w Innsbrucku, Wąsek nic nie stracił, a tylko zyskał na tym, że tak zawierzył trenerowi. To rzeczywiście w sporcie na najwyższym poziomie jest kluczem do sukcesu.

- Jestem naprawdę szczęśliwy z wyniku Pawła. Dla niego to wyjątkowy rezultat. Przede wszystkim dlatego, że to jest wyjątkowo pracowity zawodnik. On pracuje naprawdę bardzo ciężko każdego dnia. Zresztą to tyczy się także całej naszej ekipy. To piąte miejsce jest na pewno pozytywnym wynikiem tego - mówił Thurnbichler po konkursie.

Austriak po sukcesie Wąska wcale nie był jednak nadmiernie rozpromieniony. Zdawał sobie pewnie sprawę z tego, że to na razie jest zbyt mało, by ogłaszać wielki sukces. I rzeczywiście tak jest. W tym momencie mamy dwóch zawodników, którzy mogą walczyć ze światową czołówką. Poza Wąskiem to jest też Aleksander Zniszczoł, tylko on od pewnego czasu zaciął się w konkursach. To jednak, co wydarzyło się w Innsbrucku, może być impulsem dla całej kadry.