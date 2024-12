W sobotę awans do finałowej serii Pucharu Świata w Engelbergu uzyskało czterech Polaków, a najlepiej poradził sobie Paweł Wąsek, który uplasował się na 11. miejscu. Następnego dnia punkty ponownie wywalczyło czterech "Biało-Czerwonych" - tym razem błysnął Aleksander Zniszczoł, który po pierwszym skoku był 25., a po drugim awansował na 14. lokatę. Piotr Żyła był 17., Paweł Wąsek 20., Jakub Wolny 27., a Kamil Stoch nie zdołał awansować do drugiej serii.

Warunki panujące na Gross-Titlis-Schanze nie były łatwe. Już niedzielne kwalifikacje przeprowadzono przy mocnym wietrze, z kolei konkursu kobiet nie udało się w ogóle dokończyć. Rywalizacja panów rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem, ale ostatecznie udało się ukończyć obie serie. Thomas Thurnbichler w wywiadzie udzielonym po konkursie nie skupiał się jednak na trudnych warunkach, a tym, co zaprezentowali jego podopieczni. I co mu się nie spodobało.

Skoki narciarskie. Thomas Thurnbichler o błędach polskich skoczków

Dziś widzieliśmy trochę małych błędów, nad tym będziemy musieli popracować, to trzeba poprawić. Ale najpierw musimy trochę odpocząć. Ostatnio ciężko pracowaliśmy i zrobiliśmy dużo kroków do przodu. Więc krotki odpoczynek po zawodach, a potem ruszymy z nową mocą i czekamy już na Turniej Czterech Skoczni

Skoczkowie do rywalizacji w Oberstdorfie przystąpią już w sobotę 28 grudnia, kiedy to najpierw o godz. 14 odbędzie się trening, a następnie o godz. 16:30 kwalifikacje. A to oznacza, że sztab polskiej kadry nie ma wiele czasu na podjęcie decyzji co do składu zgłoszonego do Turnieju Czterech Skoczni.