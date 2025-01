Życiowy sukces Polaka, co za końcówka konkursu. Zmiana lidera Turnieju Czterech Skoczni

To samo niestety spotkało Aleksandra Zniszczoła (125,5 m), który przegrał pojedynek z Michaelem Hayboeckiem o zaledwie 2,7 punktu. Uroki systemu KO sprawiły jednak, że mając "netto" 26. notę, pożegnał się z zawodami (32. lokata). Fatalny skok oddał Piotr Żyła, wylądował na 110. metrze, co dało dopiero 48. pozycję. Odnotujmy, że stracił do swojego oponenta Gregora Deschwandena dokładnie 39 punktów. To przepaść.