Wąsek znów może się cieszyć. Awans na wyciągnięcie ręki, jest faworytem

"Bardzo się cieszę z tego wyniku. Paweł jest w miejscu, w którym powinien być. Pokazuje wielką klasę, zasłużył na to miejsce. Już w serii próbnej oddał świetny skok. W pierwszej serii konkursowej delikatnie spóźnił wyjście z progu, ale to wyjście było płynne. Zaufał swoim możliwościom i naszym wskazówkom . Stąd ten wynik" - mówił przeszczęśliwy szkoleniowiec na antenie Eurosportu. A następnego dnia wraz z podopiecznymi zameldował się w Bischofshofen.

Paweł Wąsek znów polskim bohaterem. Tym razem błysnął już w kwalifikacjach

W Austrii za głównymi bohaterami już treningi oraz kwalifikacje. Do hotelu w najlepszym humorze ponownie udał się Paweł Wąsek. Zwycięzca Letniego Grand Prix 2024 znów "odpalił petardę", plasując się na znakomitej czwartej lokacie, ex aequo z liderem Pucharu Świata Danielem Tschofenigiem. "Na tej skoczni byłem jednak senny i wolałbym iść do łóżka. Udało się jednak zebrać na skok kwalifikacyjny. I oddałem go z dobrą energią. Mam nadzieję, że przed konkursem dobrze się wyśpię i energii nie będzie brakowało" - przyznał uśmiechnięty od ucha do ucha w rozmowie z Tomaszem Kalembą.