Wypadek na skoczni, Polak uderzył głową o zeskok. Płyną najnowsze wieści ze szpitala

Szymon Byrski nadzieją polskich skoków. "Skacze pewnie, nie ma żadnych niepewnych ruchów"

Do upadku doszło w drugiej serii konkursu. Zaraz potem zawody przerwano na dłuższą chwilę, co rodziło mnóstwo spekulacji co do następstw nieszczęśliwego incydentu. Rywalizację wznowiono po przetransportowaniu poszkodowanego do szpitala.