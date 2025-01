Niesamowity skok i miękkie nogi Aleksandra Zniszczoła. Czas na przełamanie

Aleksander Zniszczoł pierwszym skokiem treningowym przed kwalifikacjami w Bischofshofen tylko potwierdził to, że jest zawodnikiem ścisłej światowej czołówki. W niedzielę oddał najdłuższy skok na skoczni Paula Ausserleitnera. Tymczasem w 73. Turnieju Czterech Skoczni jeszcze ani razu nie awansował do drugiej serii. Co siedzi w głowie wiślanina?