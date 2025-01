Polski skoczek wyszedł z błędnego koła. Teraz ma być tylko lepiej

Jakub Wolny po słabszym występie w Garmisch-Partenkirchen , w Innsbrucku pokazywał się już z lepszej strony. I to w każdym skoku treningowym, jak i punktowanym.

Jakub Wolny wychodzi z błędnego koła

- Zrobiłem w Innsbrucku mały krok do przodu. Czuję to i widzę. W Innsbrucku dawno nie startowałem, więc tym bardziej cieszy mnie to, że zdobyłem kilka punktów w Pucharze Świata - mówił Wolny.