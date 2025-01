Piotr Żyła przemówił. Tajemnicze i niepokojące słowa naszego skoczka

Niepokojące słowa Piotra Żyły. "Mam problemy ze sobą"

Po zawodach Żyła przyszedł do dziennikarzy i od razu zrobiło się bardzo tajemniczo. Pytany o to, co się z nim dzieje, odparł: - Miałem problemy ze sobą. Nie chcę jednak tego analizować i roztrząsać tego, co się dzieje. Najlepiej zamknijmy ten temat. I tyle - skomentował.