Innsbruck nie był przypadkiem. Trwa kapitalna seria Wąska. A chwilę później nagroda

"W końcu poprawiłem ten wynik i to w pełnej obsadzie konkursu. Ten Niżny Tagił trochę mi ciążył. Nie do końca chciałem się chwalić wynikiem stamtąd. Teoretycznie, na papierze, to był mój najlepszy wynik w karierze, ale tam było różnie. Nie było wszystkich najlepszych, a do tego to był loteryjny konkurs. Tym bardziej cieszę się, że udało mi się pobić tamten wynik. Teraz mogę się chwalić tym piątym miejscem" - cieszył się w rozmowie z Tomaszem Kalembą. Na świętowanie nie było jednak zbyt wiele czasu. Następnego dnia karuzela Pucharu Świata przeniosła się do Bischofshofen.