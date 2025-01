Mistrzowie Polski stracą trenera? Zdecydowana reakcja ze strony klubu

Mendez zmieni Jastrzębski Węgiel na włoskiego giganta?

W kraju Itas Trentino radzi sobie jednak co najmniej solidnie. Tracą zaledwie pięć punktów do liderującej Perugii, rozgrywając o jedno spotkanie mniej. Do tego pozostają w grze o Puchar Włoch. Mimo tego w ostatnią środę pojawiły się doniesienia, które mogłyby znaczącą wpłynąć też na krajobraz polskiej siatkówki. "La Gazzetta dello Sport" poinformowała bowiem, że klub rozważa zwolnienie Soliego. Jednym z faworytów do jego zastąpienia miał być Marcelo Mendez, obecny szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla.