Bartosz Kurek wylądował z grymasem bólu. Nagranie obiegło sieć

Bartosz Kurek z grymasem bólu

Każda kontuzja gracza takiego jak Bartosz Kurek to ogromny powód do niepokoju. W jego wieku trudniej jest o szybki powrót do zdrowia, a urazy zaczynają się coraz częściej powtarzać i powracać jak koszmary. Widzieliśmy już, jak potrafili cierpieć choćby Kurek czy Bieniek, a widać to również po generacji graczy, która powoli odchodzi na sportową emeryturę.