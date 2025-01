Wpadka utytułowanych siatkarzy. Kibice grzmią o kompromitacji, Karol Kłos się tłumaczy

Ale nawet na tle słabszej dyspozycji rzeszowskich siatkarzy porażka z Barkomem Każany Lwów to sensacja . Mowa bowiem o przegranej z drużyną ze strefy spadkowej, która do niedzieli zdołała wygrać w tym sezonie tylko cztery mecze. Piąte zwycięstwo odniosła w Rzeszowie, gdzie po tie-breaku pokonała Asseco Resovię. Niewiele zresztą brakowało, by wygrała w trzech setach - dopiero w trzeciej partii gospodarze skutecznie potrafili się jej przeciwstawić.

PlusLiga. Karol Kłos zabrał głos po porażce, Asseco Resovia ma problem