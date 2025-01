Nie milkną echa potężnego skandalu, jaki wstrząsnął w grudniu Radomiem. W trakcie jednego z treningów doszło do bójki pomiędzy Vagnerem Diasem, a Rafałem Wolskim. Konflikt eskalował do tego stopnia, że skrzydłowy pobił byłego reprezentanta Polski do nieprzytomności. Władze Radomiaka postanowiły zareagować z pełną surowością. W środę klub ogłosił oficjalnie rozstanie z agresorem.